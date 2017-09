Rolls-Royce poursuit le développement de son Ultrafan

Pour son futur turboréacteur Ultrafan, Rolls-Royce dispose désormais d'un boîtier réducteur capable d'encaisser une puissance équivalente à 70 000 chevaux.

70 000 chevaux. C'est la puissance qu'est capable d'encaisser le boitier réducteur du futur turboréacteur Rolls-Royce Ultrafan, conçu en coopération avec Liebherr et actuellement en cours de développement à Dahlewitz, en Allemagne.

Les essais du réducteur ont été lancés en mai de cette année sur un banc spécifiquement dédié et Rolls-Royce précise que le boîtier supporte ainsi l'équivalent de la puissance fournie par 400 voitures familiales à plein régime.

Le réducteur est conçu pour fonctionner en supportant une puissance équivalente à 100 000 chevaux, chaque planétaire devra être capable de supporter la poussée équivalente d'un moteur Trent XWB à plein gaz. Le réducteur permettra au générateur de gaz d'atteindre de très hautes vitesses tandis que la soufflante aura un régime de rotation beaucoup plus bas,

C'est ce système qui devrait permettre une réduction de la consommation de carburant à hauteur de 25 % par rapport aux Trent de première génération, associé à un rendement supérieur et une réduction de masses notamment par emploi de titane et et matériaux composites.