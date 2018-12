Rolls-Royce livre le 2 000e Trent 700

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

En 23 ans de service, le Rolls-Royce Trent 700 a accumulé 50 millions d'heures de vol et la récente entrée en service de l'Airbus A330neo a permis de poursuivre l'histoire avec celle du Trent 7000, dernier rejeton de la famille Trent.

Le Rolls-Royce Trent 700 est la motorisation de l'Airbus A330 et reste, pour le motoriste britannique, le turboréacteur qui a permis à Rolls-Royce de devenir une société mondiale, permettant de faire passer sa part de marché dans le segment des gros porteurs de 13% en 1995 à plus de 50% actuellement.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.