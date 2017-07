Roissy CDG s'équipe d'un radar détecteur de drones

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L' Airprox Board , l'organisme d'état britannique qui recense les cas de quasi collisions avec les appareils commerciaux civils a recensé 70 accidents liés à l'utilisation de drones en 2016, soit plus du double par rapport à 2015. Un incident le 2 juillet 2017 ayant eu lieu à l'aéroport de Gatwick a entraîné la fermeture de piste et le reroutage de cinq appareils.

Selon son constructeur, le radar Gamekeeper est le seul à s'être révélé efficace dans le cadre de la détection de petits drones commerciaux jusqu'à une distance de 5 km. Cet équipement est déjà opérationnel à Monaco et Singapour .

Gamekeeper sera opéré par la direction des services de la Navigation aérienne (DSNA) au sein de Hologarde , en collaboration avec le groupe ADP , l'opérateur des trois aéroports internationaux à Paris. Hologarde est une solution de détection de drones qui intégre trois technologies (radar, radiofréquence et vidéo HD) au sein d'un centre de commande unique.

