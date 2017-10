Rockot : la révérence est proche

A l'occasion du lancement du satellite Sentinel 5P, Air & Cosmos revient cette semaine sur son lanceur, l'ancien missile intercontinental soviétique Rockot. Il devrait terminer sa carrière en mars prochain, voire avant.

Initialement prévu pour 2015 mais retardé par la crise ukrainienne, Sentinel 5 Precursor a finalement été placé sur orbite héliosynchrone le 13 octobre, pour mener une mission innovante d'observation de la chimie de l'atmosphère terrestre, durant 7,5 ans.

Le lancement a été effectué par le petit lanceur russe Rockot KM, dérivé du missile intercontinental soviétique RS 18 (SS19), déployé à partir de 1975 au point de devenir le principal vecteur de la force de frappe de l'Armée rouge. Le missile a été reconverti dans le cadre du traité Start, signé en 1991 par les Etats-Unis et l'URSS, et proposé pour des lancements vers l'orbite basse par la société russo-allemande Eurockot, créée en 1995 dans le cadre d'un accord entre le constructeur du lanceur, Khrouchnitchev, et Daimler Chrysler Aerospace (aujourd'hui intégré dans ArianeGroup).

Depuis mai 2000, Rockot KM a été lancé à 27 reprises, pour des missions essentiellement dédiées aux télécommunications civiles ou militaires russes, et les missions scientifiques internationales. Parmi elles, sept satellites de l'ESA, en comptant Sentinel 5P et en attendant Sentinel 3B, en mars 2018.

Seconde retraite.

Mais, avec deux lancements gouvernementaux russes programmés d’ici la fin 2017, puis seule la mission Sentinel 3B l'an prochain (si l’ESA ne décide pas d’ici là de l’annuler au profit de Vega), l'ancien missile stratégique semble sur le point de tirer sa révérence, au profit des lanceurs légers Angara 1.2 et Soyouz 2.1v.

Air & Cosmos, dans son numéro 2566 paru ce vendredi 20 octobre, revient sur la carrière du Rockot et les raisons de son prochain retrait.