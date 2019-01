RoCCET, le premier robot d'essais de planche de bord

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La procédure de contrôle par le biais de RoCCET sera initialement utilisé sur Airbus A320 et A350 ainsi que Boeing 787.

Lufthansa Technik a développé le premier robot d'essais de commandes de planche de bord entièrement automatisé, baptisé RoCCET, acronyme de Robot Controlled Cockpit Electronics Testing (essais d'électronique cockpit par robot contrôlé). Dans le futur, RoCCET sera utilisé pour contrôler le bon fonctionnement des interrupteurs et autres éclairages led sur base de procédures standardisées.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(s) aéronautique(s) de maintenance, option cellule et moteur

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.