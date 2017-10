Rig'N Fly certifié sur le H175

Rig'N Fly, installé sur le H175, système qui vient d'être certifié par l'Aesa, permettra à l'hélicoptère d'effectuer des approches automatiques de plateformes pétrolières en toute sécurité.

L'Airbus Helicopters H175 a reçu la certification Aesa pour le système Rig'N Fly, acronyme de Rig Integrated GPS approaches with eNhanced Flyability and safetY. Déjà certifié sur le H225, cette nouvelle avionique permet d'améliorer les capacités de mission dans le domaine Oil & Gas en permettant des approches automatiques des plateformes pétrolières.

Rig'N Fly utilise pour ce faire une série de capteurs (GPS, altimètre barométrique et radar, radar météo...) afin d'améliorer la précision de vol et la perception du danger dans le cadre des approches automatiques. Le système comprend également des approches décalées qui peuvent être modifiées ou adaptées selon les conditions météorologiques et l'environnement plateforme, en plaçant cette dernière dans la position la plus visible pour l'équipage de la machine.

La nouvelle suite avionique du H175 comprend également un système de vision synthétique ainsi qu'un système d'évitement du relief.