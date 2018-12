Republic Airways commande 100 Embraer E175

Embraer et Republic Airways, le plus grand opérateur mondial d' E-Jet, ont signé un contrat pour une commande ferme de 100 E175. Cet accord a d'abord été annoncé sous forme de lettre d'intention de commande au salon de Farnborough en juillet 2018. Cette commande ferme d'Embraer E175 est à hauteur de 4,69 Md $ avec des livraisons qui débuteront en 2020.



Ce contrat comprend également la possibilité d'achat de 100 Embraer E175 supplémentaires, avec conversion vers l'E175-E2, ce qui amène le total potentiel à 200 E-Jets et à une valeur de 9, 38 Md $. Republic Airways et Embraer ont débuté leur partenariat en 1999 lorsqu'une des filiales de Republic, Chautauqua Airlines, prit livraison de son premier ERJ 145 aux couleurs d'US Airways Express. Actuellement, Republic opère une flotte de près de 190 Embraer 170 et 175.

Avec ce nouveau contrat, Embraer a vendu plus de 535 E175 aux compagnies nord-américaines depuis janvier 2013.