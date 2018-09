Quinze Beriev 200 commandés

Ce ne sont pas moins de quinze hydravions Beriev Be-200 qui ont été commandés au total durant ce salon consacré à l'hydraviation à Guelendjik qui s'est tenu en Russie entre le 6 et le 9 septembre.

La plus grosse commande a été passée par Seaplane Global Air Services (voir A&C n°2599), qui a commandé quatre Be-200 fermes et six options, ces derniers étant destinés à être motorisés avec des SaM146 de Powerjet, coentreprise réunissant Safran Aircraft Engines et NPO Saturn. Les appareils seront utilisés dans le cadre des missions de lutte anti-feu tandis que les premières livraisons devraient intervenir dès 2020.

Asesorias, une société chilienne, a commandé de son côté deux appareils en ferme et trois autres en commande optionnelle.