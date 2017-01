Problème d'empennage sur le Sukhoi SSJ100

Sukhoi promet de résoudre le défaut trouvé sur l'empennage de son SuperJet 100 au plus tard fin janvier, selon l'avionneur russe. Le problème est apparu lors d'une inspection de routine, effectuée le 22 décembre.

L'équivalent russe de la DGAC, l'agence fédérale du transport aérien civil ou Rosaviatsiya, vient d'approuver une méthode de réparation proposée par Sukhoi pour remédier au problème de points d'attache de l'empennage horizontal. Deux consignes de navigabilité ont été émises à ce sujet, le 23 puis le 28 décembre.

L'inspection des SSJ100 en Russie a permis de d'identifier six appareils appartenant à Aeroflot et un appareil de la compagnie IrAero victimes de problèmes de points de fixation des empennages horizontaux. CityJet, qui opère trois SSJ100 et qui est basée à Dublin, n'a pas trouvé d'anomalies sur ses appareils.

Selon l'avionneur, le problème n'a pas pour origine un défaut d'usinage ou de qualité de matériau employé mais relève d'un montage incorrect des raidisseurs reliés aux points d'attache.