Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 16 janvier, l'Agence spatiale indienne a dévoilé la première image du satellite Cartosat 2F, lancé 4 jours plus tôt à l'occasion du retour en vol du PSLV.

Bloqué au sol depuis son échec en vol du 31 août 2017, le lanceur polaire indien PSLV XL a effectué un retour sans faute le 12 janvier 2018, plaçant 31 charges utiles sur orbite héliosynchrone.

La plus important d'entre eux, le satellite d'observation de la Terre Cartosat 2F (710 kg), construit par l'Agence spatiale indienne (Isro), évolue visiblement aujourd'hui sur une orbite située entre 495 et 510 km d'altitude, inclinée de 97,6°.

Un stade de cricket depuis 500 km d'altitude avec 1 m de résolution.

La première image de Cartosat 2F a été dévoilée le 16 janvier. Elle révèle une partie de la ville d'Indore (située au centre de l'Inde), survolée la veille, en particulier le quartier du célèbre stade de cricket Holkar. Reconnaissable à sa forme singulière, l'équipement date de 1990 et est capable d'accueillir 30 000 spectateurs –un peu plus que le Roazhon Park de Rennes, le 16e stade plus grand stade français.

La résolution de la prise de vue est de 1 m par pixel.