Premier échec du lanceur PSLV depuis 1997

Ce revers intervient au moment où l'Inde, aujourd’hui quatrième puissance spatiale mondiale par le nombre de lancements orbitaux annuels (et même troisième de 2004 à 2016), envisageait une sérieuse augmentation de ses cadences de lancement du PSLV XL. Le 6 juin dernier, elle avait inauguré un nouveau lanceur géostationnaire, GSLV Mark III

Le lanceur polaire indien n’avait pas connu d’échec en vol depuis le 29 septembre 1997, à l’issue duquel le satellite d'observation de la Terre IRS D avait été placé sur une orbite trop basse (mais finalement rattrapée). Depuis, 36 missions avaient été réalisées sans anicroche, et la version XL du PSLV, introduite en octobre 2008, effectuait un sans faute, avec 17 lancements réussis d’affilée.

Engagé en 2013 par l’Agence spatiale indienne ( Isro ), le déploiement du système de positionnement par satellite IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), rebaptisé NavIC pour son emploi commercial, s’était achevé en avril 2016, avec l’envoi d’un septième et dernier exemplaire, IRNSS G. Mais, en juillet suivant, IRNSS A, le premier satellite de la constellation, est devenu inexploitable, victime de pannes d’au moins trois de ses horloges atomiques au rubidium. Depuis, quatre autres horloges sur d’autres composants du système ont également présenté des dysfonctionnements, provoquant la décision de lancer IRNSS H, l’un des quatre satellites de secours commandés par l’Isro début 2016.

L’objectif de la mission C39 (41 e lancement du lanceur indien PSLV XL ) était de placer sur orbite de transfert géostationnaire le satellite de navigation IRNSS H (1 425 kg). Après un décollage intervenu depuis la base de Sriharikota , à 19 heures heure locale (13h30 UTC), puis un fonctionnement sans histoire des trois premiers étages du lanceur durant 203 secondes, c’est la coiffe protectrice de la charge utile qui a refusé de se séparer, et par la même occasion l'allumage du quatrième et dernier étage qui n’a pu être enclenché.

