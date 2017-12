Premier vol du second C919

Le deuxième C919 a effectué son premier vol le 17 décembre.

Deux heures de vol. C'est la durée du baptême de l'air du second C919, qui a décollé de la piste de l'aéroport de Pudong le 17 décembre, avec à son bord deux pilotes, deux ingénieurs d'essais en vol et un observateur.

Au cours de ce vol, les pilotes ont pu tester les principaux sytèmes de l'appareil tels que le train d'atterrissage, les systèmes de navigation et de communication. Les performances de l'appareil à l'atterrissage et au décollage ont été également testées, ainsi que la rétraction des volets.

Comac va utiliser six appareils dédiés aux essais en vol et deux autres appareils pour ses essais au sol, statiques et de fatigue. Les six appareils devront réaliser plus de mille essais entre trois plateformes spécifiquement destinées à cet effet, Shanghai, Xian (ou a été transféré le premier C919) et Dongying

La certification de type est prévue 2020-2021. Actuellement, l'appareil cumule 785 lettres d'intention de commandes.