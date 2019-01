Premier vol du deuxième GlobalEye de Saab

Le deuxième avion multi missions GlobalEye de Saab a réalisé son vol inaugural le 3 janvier 2019.

Saab a annoncé que le deuxième GlobalEye a décollé pour la première fois de Linköping en Suède, le 3 janvier 2019, pour un vol d'une durée de 2h54. Il s'agit du premier vol de ce deuxième GlobalEye.

Le GlobalEye est à la fois un avion de guet aérien et un appareil du surveillance maritime et terrestre. Il est équipé pour la veille aérienne du radar Erieye ER (Extended Range) qui est selon Saab le radar embarqué le plus performant au monde. Sa portée a été accrue de 70% par rapport à la précédente version. Pour l'identification et la classification le GlobalEye est doté de systèmes de guerre électronique et d'un IFF (fournis par Thales). Pour la surveillance maritime et terrestre, on retrouve sous l'appareil un radar SeaSpray de Leonardo et une boule electro optique. Saab met en avant la fusion des données acquises par tous ces capteurs au sein d'un nouveau système C2 multi-missions.

Les Emirats Arabes Unis ont commandé trois GlobalEye. Le premier de ces trois avions avait réalisé son vol inaugural en mars 2018.