Premier vol du Boeing T-X

Le second prototype du T-X, qui fait actuellement l'objet d'essais au sol, devrait de son côté effectuer son premier vol au cours des premières semaines de 2017.

Steven Schmidt était aux commandes de l'avion tandis que le chef pilote pour les programmes de l'US Air Force, Dan Draeger, était assis dans le siège arrière. Le vol s'est déroulé conformément aux attentes et Draeger a félicité l'avionneur pour la vue offerte lors du vol.

Le Boeing T-X a effectué son premier vol le 20 décembre 2016. Le candidat au remplacement du Northrop T-38 talon a effectué son baptême de l'air, d'une durée de cinquante-cinq minutes. Il aura fallu à Boeing, trente-six mois entre le premier coup de crayon et le premier vol de l'appareil.

