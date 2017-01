Premier vol de l'Aermacchi M-345HET

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le M-345HET verra sa campagne d'essais en vol terminée en 2017. Les prochains essais permettront à l'avionneur de se focaliser sur l'avionique, le turboréacteur et le domaine de vol de l'appareil.

Les pilotes Quirino Bucci et Giacomo Iannelli, rattachés à la division avion de Leonardo, étaient aux commandes de l'appareil. Le vol, d'une durée de trente minutes, s'est déroulé conformément aux attentes. "L'appareil a évolué à la perfection et le turboréacteur a fait preuve d'une excellente capacité de changement de régimes", a commenté Quirino Bucci.

