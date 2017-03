Premier vol de l'A319neo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le vol a permis à l'équipage d'estimer le comportement général de l'appareil et de contrôler les principaux systèmes. L'A319neo, immatriculé D-AVWA, sera basé à Toulouse afin de réaliser son programme d'essais en vol.

Aux commandes de l'appareil figuraient les pilotes d'essais Michel Gagneux et Eckard Hausser, assistés par l'ingénieur d'essais en vol Jean Michel Pin, tandis que Sylvie Loisel-Labaste et David O’nions, tous deux ingénieurs navigants d'essais, dirigeaient le vol depuis la station d'essais située dans l'appareil.

Le premier Airbus A319neo a effectué son tout premier vol vendredi 31 mars 2017. Le plus petit membre de la famille A320neo, motorisé par une paire de turboréacteurs CFM International LEAP-1A a décollé de Hambourg pour atterrir à Toulouse, après un vol de cinq heures.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.