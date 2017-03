Premier tir d'un ASRAAM par un F-35

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ces essais de développement ont lieu dans le cadre de l'intégration du missile à guidage infrarouge et à courte portée ASRAAM sur le F-35 britannique. C'est également le premier tir de ce missile de conception britannique depuis le chasseur furtif américain. Ces essais ont vu la participation d'équipes intégrées de Lockheed Martin, de Northrop Grumman, de BAE Systems et de MBDA.

Le premier tir d'un missile ASRAAM depuis un F-35 s'est effectué récemment à l'issue d'une campagne d'essais comprenant aussi bien des tirs que des essais en vol, lesquels ont été simultanément conduits à la base navale de NAS Patuxent River et à la base aérienne d'Edwards AFB.

