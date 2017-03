Premier contrat de support signé pour Safran sur le Bell 505

Safran annonce la signature d’un premier contrat « 5Star Plans » pour le support du moteur Arrius 2R du Bell 505 de Bell Helicopter. Ce contrat a été signé avec la Training Academy Bell Helicopter (école de formation au pilotage d'hélicoptères de Bell Helicopter), qui va recevoir deux Bell 505.

5Star Plans est un nouveau contrat support destiné aux clients possédant moins de cinq hélicoptères. Il offre cinq différents niveaux de service en fonction des missions et du profil de l’opérateur, couvrant notamment les maintenances programmées et non programmées, l’échange standard, l’extension de garantie et le support à l’heure de vol.



Annoncé en 2013 au Salon du Bourget, en même temps que le Bell 505, l’Arrius 2R a fait l’objet d’un développement très rapide. La campagne d’essais a démarré en avril 2014 avec les premières rotations au banc, et les essais en vol en novembre 2014 avec le vol inaugural du Bell 505 dans l’usine de Bell Helicopter à Mirabel (Canada). L’Arrius 2R a été certifié en décembre 2015.

Ce moteur est accompagné d’une offre de service proposant notamment d’intégrer l’offre SBH (support-by-the-hour) de Safran Helicopter Engines dans le plan de support de l’hélicoptère proposé par Bell.



A ce jour, Safran a vendu plus de 3 150 moteurs Arrius dans le monde, à 430 clients dans 60 pays. L'Arrius 2R bénéficie d’un potentiel de 3 000 heures entre chaque révision (TBO), dès sa mise en service.