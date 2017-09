Pratt & Whitney propose une version améliorée de son F135 pour 2023

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Tandis que PW discute de ces améliorations avec le JPO (Joint Program Office), le motoriste travaille sur le plan Growth Option 2.0, qui vise à implanter des modifications du même ordre, dans le but d'améliorer les performances du turboréacteur. Mais il n'est pas encore question d'inclure la technologie du cycle variable.

