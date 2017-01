Plus de Latitude, moins de Citation

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Si le marché reste calme, Textron continue d'investir dans ses nouveaux programmes. Ainsi, le Longitude sera sur le marché à la fin 2017. Textron envisage de certifier son appareil, le plus grand de toute la gamme, à la fin de l'année avant qu'il ne soit livré à ses premiers clients. L'Hemisphere de son côté continue d'être développé, puisque les préférences du marché glissent désormais vers les grandes cabines.

