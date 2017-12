Plus de 50 livraisons pour le Bombardier Challenger 650

L'avion d'affaires Bombardier Challenger 650 a dépassé le cap des 50 livraisons.

Bombardier a annoncé aujourd’hui que ses avions d'affaires Challenger ont franchi deux importants caps sur le plan des livraisons au cours des derniers mois. Le Challenger 350 a franchi les 200 livraisons et le Challenger 650 récemment introduit a dépassé les 50 livraisons. Selon le constructeur aéronautique les Challenger 300 ont généré plus de livraisons que tout autre avion d’affaires depuis dix ans.



Avec une véritable autonomie de 4 000 nautiques (7 408 km), le Challenger 650 a fait son entrée en service en 2015 et s'apprête maintenant à faire ses débuts en Europe.

Lancé à la NBAA 2014 en partenariat avec Netjets, lequel a commandé 75 appareils, il a fait sa première apparition au Salon Ebace 2015. L'appareil est une version modernisée du Challenger 605, initialement baptisée 605NG. Il comporte essentiellement une nouvelle avionique centrée autour de la Rockwell Collins ProLine 21, un système de vision synthétique, des turboréacteurs GE CF-34B plus puissants de 41 kN de poussée, soit 5% de plus que le 605, ce qui veut dire que l'appareil peut emporter plus de charge lors de décollages sur des pistes plus courtes.