Pipistrel dévoile un ADAVe de type aile volante

Pipistrel, le constructeur aéronautique slovène, a dévoilé un concept en rupture avec ceux que Karem, Embraer et Uber ont présenté à l'occasion de la conférence Elevate qui s'est tenu les 8 et 9 mai, à Los Angeles, en Californie, aux Etats-Unis.

A la différence des deux avionneurs et de l'entreprise précédemment cités, Pipistrel -qui est plus connu pour sa gamme d'ULM et de motoplaneurs- propose un aéronef adoptant pour architecture celle de l'aile volante, dont la vue d'artiste ne mentionne nullement de système de sustentation tels que rotors qu'ils soient d'ailleurs carénés ou non. Pour le constructeur slovène, pas question de réinventer l'hélicoptère.

Tout au plus sait-on que l'appareil sera capable de transporter de deux à six passagers au travers d'une famille d'aéronefs avec le concours d'un système propulsif évolutif.