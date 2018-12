On a retrouvé la sonde InSight sur Mars !

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Les 6 et 11 décembre, la sonde MRO de la NASA repérait enfin l’atterrisseur InSight sur Mars. Par le planétologue Gilles Dawidowicz.

Avec l’arrivée le 26 novembre dernier de la sonde InSight sur Mars, la NASA fêtait son huitième atterrissage tout en succès sur la planète rouge depuis 1976. Malgré cela, il semble que depuis l’orbite, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO - placée autour de Mars en mars 2006) n’ait cette fois pas réussi à photographier l’atterrisseur InSight lors de sa descente sous parachute dans l’atmosphère de la planète, comme ce fut le cas lors de l’arrivée des sondes Phoenix (en mai 2008) et Curiosity (en août 2012). Un exercice hautement sophistiqué que les Américains avaient réussi deux fois de suite...

Mais où se trouve la sonde InSight ?

Et pendant que les ingénieurs et les scientifiques heureux de commencer le travail autour de l’atterrisseur, s'attelaient à vérifier la bonne santé des instruments, une autre tâche se poursuivait en silence : la géolocalisation précise de la sonde. Car il n’y a pas de système de navigation en orbite autour de Mars et, sans GPS ni Galileo, la NASA (comme les autres agences spatiales) se heurte toujours au même problème pour localiser ses engins au sol. Il faut en effet plusieurs jours (voire plusieurs semaines et parfois même plusieurs mois) pour retrouver la trace des atterrisseurs et des robots mobiles, qu’ils soient correctement posés ou bien qu’ils se soient écrasés à l’arrivée. Souvenez-vous de l’atterrisseur britannique Beagle 2 qui, contre toute attente, était bien arrivé sur Mars : il fallut attendre dix ans pour le constater grâce aux images de MRO, qui révélèrent même qu’au moins deux des quatre panneaux solaires étaient correctement déployés, puis une année supplémentaire pour définir avec précision le lieu d’atterrissage…

Une fois encore, la NASA a dû faire appel à MRO pour localiser InSight avec précision. Et il a fallu presque deux semaines pour obtenir les clichés de la délivrance !

MRO, l’orbiter aux yeux d’aigle

MRO possède un télescope d’exception : la caméra HiRISE, de 50 cm de diamètre et de 12 m de focale. Grâce à des traitements spécifiques des images, elle permet jusqu’à 30 cm de résolution par pixel ! Sur ces nouveaux clichés historiques pris, les 6 et 11 décembre derniers, on retrouve donc l’atterrisseur lui-même, le bouclier thermique et le bouclier arrière encore accroché au parachute. Pour mémoire, le bouclier thermique avait été largué à 10 km d’altitude tandis que le parachute avait été séparé de l’atterrisseur à 1 km d’altitude, environ 43 secondes avant le contact avec le sol.

Voici donc où tout ce matériel se trouve pour l’éternité, à une dizaine de kilomètres du centre de l’ellipse visée. Le bouclier thermique (1) se trouve à environ 500 mètres au nord-est de l‘atterrisseur (2). Le bouclier arrière encore accroché au parachute (3) se trouve à environ 400 mètres au sud-est de l‘atterrisseur. Tous les trois ont impacté la surface, soulevant beaucoup de poussières, et laissant apparaître juste autour la subsurface plus sombre. Et c’est bien évidemment l’atterrisseur et ses rétrofusées, en suspension les dernières secondes, qui a soufflé le plus efficacement la surface, produisant une auréole circulaire sombre d’environ 21 mètres de diamètre tout autour de la sonde. On notera que tous les trois apparaissent comme très brillants.

Dans un cratère d’impact ?

Quelques jours après l’arrivée d’Insight sur Mars, nous avons pu croire, en analysant les premières images prises depuis le sol, que la sonde s’était posée dans un vieux cratère d’impact, comme Opportunity dans la cratère Eagle en janvier 2004. On pensait même que le cratère était comblé de sable et de poussières, dans lequel on trouvait finalement et logiquement assez peu de blocs et de rochers ; en somme la piste d’atterrissage idéale pour les ingénieurs ravis. Mais finalement, rien n’est moins sûr. En effet, en fouillant dans les archives de MRO, plusieurs clichés pris quelques années auparavant montrent la zone originale. On n’y décèle pas vraiment de trace d’un cratère d’impact, ni même d’un astroblème (un impact fortement dégradé par l’érosion). Le site d’atterrissage, centré vers 4,5° N par 135,6°E, est assez plat. De gros cratères d’impact sont visibles éloignés de plusieurs centaines de mètres alors que ce sont des petits cratères d’impact de 2 m environ qui entourent l’atterrisseur. Rien d’ennuyant donc pour les futures opérations instrumentales prévues pour débuter d’ici la fin du mois de décembre.

Gilles Dawidowicz est géographe, secrétaire général de la Société astronomique de France.