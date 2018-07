Nouvelle livrée pour le second MC-21

Irkut a révélé une nouvelle livrée sur le second MC-21-300 consacré aux essais, lors d'un vol d'une durée de 3 h 7 min au décollage de l'usine de l'avionneur. Le but de ce vol était de contrôler les systèmes avion et de prendre en compte les corrections aérodynamiques du système de mesure.

"L'appareil a atteint les 9 000 m et tous les systèmes ont fonctionné normalement", mentionne le constructeur aéronautique. Le second appareil d'essais vole depuis le 12 mai 2018.

Irkut a commenté la nouvelle livrée de l'appareil comme étant conçue pour illustrer la haute qualité des surfaces du fuselage et la précision de jointure des différents tronçons qui composent ce dernier.