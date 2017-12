Nouvelle livrée pour le H160

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le troisième prototype de l'Airbus Helicopters H160 (PT3) a volé pour la première fois à Marignane le 13 octobre 2017. Equipé d'un aménagement intérieur proche de la cabine des futurs appareils de série, le PT3 va contribuer aux activités d'essais en vol et de certification afin de préparer l'entrée en service de l'Airbus Helicopters H160 en 2019.

Très proche de la configuration de série, notamment grâce à son aménagement intérieur, ce troisième prototype va jouer un rôle important pour garantir la maturité du H160 dès son entrée en service. Les deux premiers prototypes totalisent plus de cinq cents heures de vol depuis le vol inaugural effectué en juin 2015.

