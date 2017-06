Nouvel écran panoramique pour le F-35

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La filiale américaine d' Elbit Systems va débuter le développement d'un nouvel écran panoramique grand format et tactile destiné au Lockheed Martin F-35 , tandis que Harris développera de son côté un nouveau processeur destiné à ce même écran. Harris sera également chargée de mettre au point un nouveau système de mémoire, destiné à stocker entre autres les données relatives au système de maintenance, au logiciel utilisé pour les vols opérationnels et les missions.

Le Lockheed Martin F-35 va bénéficier d'un nouvel écran panoramique d'affichage tête basse dans le cockpit, lequel sera installé après 2019. Deux sociétés sont concernées, Elibit Systems et Harris .

Le F-35 va bénéficier d'un nouvel écran panoramique d'affichage tête basse tactile, développé par Elbit Systems et destiné à être installé en 2019.

