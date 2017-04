Nouveaux vols d'essais pour l'ARJ21 chinois

Comac a fait réaliser à son ARJ21-700 de nouveaux vols d'essais à la suite d'une série d'optimisations de l'appareil. En septembre dernier, l'avionneur n'avait pas fait mystère de certains éléments encore défectueux ou nécessitant une revue, parmi lesquels figuraient le bruit en cabine bien trop élevé, les systèmes d'alerte de l'appareil trop complexes ainsi qu'un problème de porte vraisemblablement lié à la pressurisation.

Comac a l'intention d'implémenter les changements prévus à la fin 2017 au plus tard, avant de se pencher sur une cure d'amaigrissement de l'appareil, qui est plus lourd que prévu. Jusqu'alors, l'appareil a entre autres effectué des essais en vol sous forme d'atterrissages et de décollages avec vent traversier, essais d'un logiciel de système de contrôle de vol modernisé.

Si l'appareil a reçu un certificat de type de la part de l'administration de l'aviation civile chinoise voici plus d'un an et demi, cette même autorité a demandé à l'avionneur au moins sept améliorations, qui font l'objet de ces essais en vol.