Nouveau succès d'Ariane 5 pour la Saint Valentin

Hier soir, Ariane 5 a placé sur orbite deux nouveaux relais de télécommunications, pour le Brésil et l'Indonésie. Le 77e succès consécutif du lanceur lourd européen.

La deuxième mission de l'année effectuée par Arianespace depuis le Centre spatial guyanais est intervenu deux semaines après le lancement du satellite espagnol Hispasat (équipé d'une plateforme SmallGeo), par un Soyouz. Il a débuté à la minute près, à 18h39 heure de Kourou (21h39 UTC), et a duré 39 minutes et 43 secondes. Il a permis de placer deux nouveaux relais de télécommunications sur orbite de transfert géostationnaire : Sky Brasil ( pour le compte de l'opérateur brésilien AT&T/Directv) et Telkom 3S (pour Telkom Indonesia).

Sky Brasil a été construit par Airbus Defence and Space à Toulouse à partir d’une plateforme Eurostar E3000. Telkom 3S a été confié à Thales Alenia Space, dans le cadre d’un contrat clé en mains signé, et produit à Toulouse et à Cannes, à partir d’une plateforme Spacebus 4000B2.

C'était le 91 e lancement de la famille Ariane 5 depuis juin 1996 (le 60 e en version ECA), et son 77 e succès consécutif depuis avril 2003, il y a bientôt 14 ans...