SmallGeo : une plateforme électrique pour l’Europe

Cette nuit, un lanceur Soyouz mis en œuvre par Arianespace depuis Kourou doit emporter le satellite de télécommunications espagnol Hispasat 36W-1. Il est équipé d’une nouvelle plateforme électrique 100% européenne.

Développé par le constructeur allemand OHB System AG dans le cadre d’un partenariat public-privé, le concept SmallGeo s’inscrit dans le programme de recherche dans les systèmes avancés de télécommunications de l’Agence spatial européenne, Artes 11 (Advanced Research in Telecommunications Systems).

SmallGeo est une nouvelle plateforme européenne destinée aux satellites géostationnaires de moins de 3,5 t, dotée d’une propulsion électrique pour l’ensemble de la mission sur orbite et le maintien à poste, le transfert vers l’orbite géostationnaire étant assuré par une propulsion chimique classique.

Le satellite de télécommunications Hispasat 36W-1, de l’espagnol Hispasat (quatrième opérateur satellitaire en Amérique latine et leade r dans la distribution de contenus en langue espagnole et portugaise), est le premier construit à partir de cette plateforme. Il va donc permettre la validation initiale du système.

Premier vol GTO de Soyouz depuis la Guyane.

Hisp asat 36W1 est par ailleurs équipé d’une antenne de réception innovante, développée par Airbus Defence and Space, et d’un processeur de bord régénératif, fourni par Thales Alenia Space. Il doit couvrir l’Espagne, le Portugal, les îles Canaries et l’Amérique du Sud.