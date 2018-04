Nouveau doublé pour Arianespace

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Depuis l’ouverture de son bureau à Tokyo il y a 32 ans, Arianespace a signé 32 contrats pour des opérateurs japonais (et 100 % des missions de B-Sat), ce qui représente 75 % des satellites géostationnaires commerciaux du pays.

Le second contrat a été conclu avec le constructeur de satellites américain Space Systems/Loral ( SSL ), dans le cadre d’un contrat clé en mains pour l'opérateur japonais Broadcasting Satellite System Corporation ( B-Sat ) : en 2020, une Ariane 5 devra mettre à poste depuis la Guyane le satellite de télécommunications géostationnaire BSat 4b .

Le contrat prévoit de lancer depuis la Guyane un lot de petits satellites (un microsatellite et un grand nombre de cubesats), dans le cadre de deux vols du service de lancement de petits satellites SSMS (Small Spacecraft Mission Service) du lanceur Vega –dont le vol inaugural du système–, en 2019 et 2020.

Le premier contrat a été passé avec Spaceflight Industries , société américaine de services satellitaires créée en 2010 à Seattle, dans l'Etat de Washington, qui a notamment signé en septembre dernier l’accord de partenariat avec Thales Alenia Space et Telespazio portant sur le projet BlackSky .

L’opérateur de lancements a décroché cette semaine deux contrats de lancements, l’un pour Vega et l’autre pour Ariane 5.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.