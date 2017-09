Coup d'accélérateur pour la constellation BlackSky

Un accord entre la Space Alliance et Spaceflight Industries va permettre d'accélérer le développement de BlackSky dédiée à l'observation de la Terre.

La Space Alliance (formée par Thales Alenia Space et Telespazio) et la société américaine Spaceflight Industries (créée en 2010 à Seattle, dans l'Etat de Washington) ont signé ce 15 septembre un accord de partenariat portant sur le projet BlackSky développé par Spaceflight Industries. Il s'agit d'une constellation de 60 microsatellites d’observation de la Terre de 55 kg et d'un mètre de résolution, offrant un taux de revisites élevé. Ils seront déployés par le Falcon 9 de SpaceX d'ici 2019.

L'accord se divise en trois volets :

- un investissement minoritaire dans Spaceflight Industries, qui a développé la plateforme Scout via sa société BlackSky

- la création d’une co-entreprise industrielle entre Thales Alenia Space et Spaceflight Industries, basée aux Etats-Unis et spécialisée dans la production de petits satellites

- un accord de coopération et de marketing entre Telespazio et la société BlackSky, leur permettant d’améliorer leurs catalogues respectifs de produits analytiques sur le marché.

Déclarations.

« Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de transformation menée par Thales Alenia Space vis à vis du "New Space" et lui permettra de se positionner en tant qu’acteur industriel majeur dans le domaine des constellations de petits satellites d’observation à forte revisite à la fois en Europe et aux Etats Unis », a commenté Jean Loïc Galle, PDG de Thales Alenia Space.

« Cet accord de coopération et de marketing offrira à la fois à Telespazio et à BlackSky un accès privilégié aux principaux marchés dans le domaine de la géo-information, avec des produits extrêmement novateurs », a ajouté Luigi Pasquali, PDG de Telespazio.

« Cet accord avec deux leaders de l’industrie spatiale européenne accélère le plan de développement de BlackSky en terme de financement de notre constellation, tout en minimisant les risques de production et réduisant les délais de commercialisation sur les segments de marchés clés », a conclu Jason Andrews, PDG de Spaceflight Industries.