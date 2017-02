Northrop Grumman se retire de la compétiton pour le T-X

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les deux sociétés ont "soigneusement examiné le cahier des charges du T-X ainsi que la stratégie d'acquisition et ont décidé de ne pas soumettre de proposition au porgramme d'avion d'entraînement T-X car, cite le communique de presse, dans le cas inverse ce ne serait pas dans l'intérêt des (deux) sociétés et de leurs actionnaires".

Et de deux ! Après Raytheon Leonardo-Finmeccanica qui s'est retiré du programme avec son T-100 en l'annonçant publiquement le 24 janvier, c'est désormais au tour de Northrop Grumman et de son partenaire BAE Systems d'abandonner la partie.

