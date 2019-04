NHV renforce sa flotte avec un douzième H175

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

NHV a été le client de lancement du H175, dont les deux premiers appareils sont entrés en service en décembre 2014. Le H175 est actuellement en opérations depuis les bases de Den Helder (Hollande), Aberdeen (Ecosse) et Esbjerg (Danemark).

Cette actualité souligne la stratégie du groupe qui s'adapte aux besoins et différentes missions de l'industrie pétrolière.

