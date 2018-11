MRO : China Eastern avec AFI KLM E&M pour le support de ses A350

Quelques mois seulement après avoir confié ses équipements 787 à AFI KLM E&M, China Eastern signe un nouveau contrat pour sa flotte d’Airbus A350-900, qui comptera à terme 20 appareils.

Ce contrat A350 sur mesure comprend les réparations, l'accès à un pool régional de pièces de rechange ainsi que la mise à disposition d'un stock local de pièces (Main Base Kit). L’accord inclut également des services complémentaires de formation et d'aide au développement industriel.



China Eastern, basée à Shanghai, fait partie des trois principaux groupes de transport aérien de Chine. Actuellement, elle exploite une flotte d’environ 600 avions âgés en moyenne de moins de 5,5 ans, et détient donc l'une des plus jeunes flottes des grandes compagnies aériennes du monde. En tant que membre de SkyTeam Alliance, CEA dessert plus de 110 millions de passagers à l'échelle mondiale et se classe 7ème dans le monde. Le réseau aérien de CEA a désormais une portée de 1 074 destinations dans 177 pays.