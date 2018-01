MH370 : Ocean Infinity reprend les recherches

Le gouvernement malaisien a fait appel à une jeune société américaine, Ocean Infinity pour reprendre les recherches concernant MH370. Ces dernières doivent débuter le 21 janvier.

Elles avaient été stoppées mais elles vont reprendre, sur l'initiative du gouvernement malaisien, qui a fait appel à une jeune société spécialisée dans l'exploration des fonds sous-marins.

MH370 fera ainsi l'objet d'une nouvelle campagne de recherches qui débutera le 21 janvier. Ocean Infinity a l'ambition de fouiller une étendue de 15 450 km2 déterminée par des recherches additionnelles sponsorisées par l'ATSB, le bureau d'enquêtes et analyses australien.

La recherche s'étendra plus au nord et sur une étendue plus large qu'au cours de la précédente campagne qui s'était terminée en janvier 2017. Dans le cas ou Ocean Infinity ne trouverait pas de débris de l'appareil dans la zone concernée, la société poursuivra son exploration au nord-est, soit le long du septième arc, soit dans l'océan indien au large de l'ouest de l'Australie.

C'est vraisemblablement dans cette zone que l'appareil est tombé en panne de carburant, après avoir fait l'objet d'un dernier contact avec une station sol d'Inmarsat à Perth et via son satellite situé au-dessus de l'océan indien.

Ocean Infinity s'apprête ainsi à déployer huit ROV (robots opérés à distance) produits par Kongsberg Marine. Les recherches devraient se porter jusqu'à une profondeur de 6 000 m. Les chances de retrouver les débris de l'épave ou l'épave elle-même sont estimées au-dessus de 50 %.