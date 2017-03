Mach 0,995 pour le Global 7000

Course à la vitesse. Après Embraer et Gulfstream qui ont annoncé des records de vitesse sur des parcours effectués entre deux aéroports, c'est désormais au tour de l'avionneur canadien Bombardier de déclarer des vitesses élevées. En l'occurrence Mach 0,995, atteints par le Global 7000 FTV1.

D'après le constructeur aéronautique, le biréacteur d’affaires Global 7000 est le plus grand avion d’affaires à atteindre cette vitesse,vitesse qu'il a atteint à peine cinq mois après le début du programme d’essais en vol.

Le Global 7000 a été conçu avec une voilure hypercritique de dernière génération qui lui permettra à la fois de décoller de pistes courtes, mais également d'avoir de bonnes performances en termes d'autonomie. Cette dernière est particulièrement généreuse, puisqu'elle s'élève à 13520 km (13705 km – soit 7400 nautiques – à Mach 0,85 avec huit passagers). Les futurs propriétaires du jet d'affaires de Bombardier pourront de la sorte relier Londres à Singapour ou New York à Dubai sans escale.

Ainsi les futurs propriétaires du jet d'affaires de Bombardier pourront relier Londres à Singapour ou New York à Dubai sans escale, tandis que l'appareil pourra atteindre une vitesse opérationnelle maximale innovations parmi lesquelles figurent un vrai lit deux places, une cuisine ayant une surface de 20 % supérieure à celles des Global 5000 et 6000, sans mentionner les hublots eux aussi agrandis (quatorze de part et d'autre du fuselage), ni la zone de repos dédiée à l'équipage, disposant d'une ottomane et d'un fauteuil club.

Le deuxième appareil consacré aux essais en vol du Global 7000, (FTV 2), a effectué son premier vol à Toronto (Canada) le 4 mars avant d'être ensuite transféré au Centre d’essais en vol de Bombardier à Wichita (Kansas, Etats-Unis), où il sert aux essais de propulsion, des systèmes électriques et mécaniques de l’avion.

Cet avion est plus spécifiquement réservé aux essais des systèmes de bord. Les données recueillies par le deuxième véhicule d’essais en vol vont enrichir les résultats déjà obtenus par le biais des bancs d’essais, ainsi que le banc intégré d’essais et de certification des systèmes (ISCTR), et des vastes essais en vol réalisés par le premier véhicule d’essais en vol.

Le Bombardier Global 7000 doit entrer en service au cours du second trimestre 2018.