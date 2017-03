Lugano et la City accessibles aux Cessna Citation Sovereign et Latitude

Les Citation Sovereign+ et Latitude pourront désormais atterrir sur les aéroports de Londres City et Lugano en Suisse. Ces deux appareils ont reçu l'autorisation approche pentue (steep-approach) de la FAA et de l'AESA, soit à des pentes d'approche allant jusqu'à 6,65 degrés.

En raison de sa proximité avec le centre financier de Londres, l'aéroport de la City nécessite de réaliser une pente de descente de 5,5 degrés -tandis que la pente habituelle est plus proche des 3 degrés-. L'aéroport de Lugano de son côté se caractérise par sa pente encore plus accentuée à l'approche (6,65 degrés) en raison de sa position "encaissée" entre les montagnes.