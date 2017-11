Lockheed Martin va développer un laser pour les chasseurs

Lockheed Martin va développer un laser destiné à être testé en vol sur chasseur en 2021.

Lockheed Martin va développer un laser destiné à être testé sur chasseur en 2021, qui pourrait bien un jour faire partie de l'armement aéroporté de l'US Air Force. Le contrat de développement fait partie du programme SHiELD (Self protect High Energy Laser Demonstrator), lequel comprend trois sous-systèmes : le système de contrôle qui dirige le laser sur la cible, un pod de refroidissement et de génération du laser et le laser lui-même.

"Voici quelques mois de cela, nous avons livré un laser de 60 kW destiné à être installé sur un véhicule terrestre de l'US Army", commente t-on chez Lockheed Martin. Ce dernier, livré sous forme de prototype, est destiné à neutraliser les roquettes et autres missiles.

SHiELD est considéré comme étant une étape majeure vers la maturation des systèmes laser aéroportés de protection. "Nous avons démontré notre capacité à utiliser l'énergie pour neutraliser les menaces en provenance du sol et nous nous préparons maintenant aux essais aériens dans le cadre du système SHiELD", a commenté Rob Afzal, conseiller technique sytèmes laser chez Lockheed Martin.

Outre les chasseurs, cette arme pourrait également être installée sur les AC-130 Spectre, qui sont employés pour neurtraliser les menaces sol et faire de l'appui aérien tactique.