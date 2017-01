Livraisons en baisse pour Robinson

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

2016 n'aura pas été une excellente année pour l'hélicoptériste américain, dont le nombre de livraisons a chuté par rapport à 2015, de quelques 113 machines (respectivement 234 appareils en 2016 et 347 en 2015). Les livraisons 2016 comportent entre autres 66 monoturbines R66, 114 R44 Raven II, 26 R44 Raven, 12 Cadet et 19 R22.

