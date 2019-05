Lilium dévoile son nouveau prototype de taxi aérien

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Avec une vitesse maximale de 300 km/h et une autonomie de 300km annoncées, « en partie dues à la voilure fixe de notre aéronef », commente Daniel Wiegand, le Lilium affiche des performances supérieures à la concurrence, qui favorise elle des aéronefs pour des trajets intra-urbains, plus courts.

« La simplicité de conception de l'aéronef, qui ne comprend ni queue, ni empennage, ni hélices, ni boîtier de transmission et une seule pièce en mouvement dans le moteur, contribue à la fois à sa sécurité mais également à son abordabilité », commente Daniel Wiegand, cofonfateur et président de Lilium.

Motorisé par 36 soufflantes entraînées par énergie électrique, 24 disposées sur la voilure et 12 sur le nez de l'appareil, le taxi aérien urbain Lilium peut décoller et atterrir verticalement, puis passer en vol en palier.

