Liebherr va fournir l’électronique de direction du train d’atterrissage avant du Boeing 787

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le boîtier répond aux commandes d’angles de direction reçues par le bus CAN en envoyant des signaux à une électrovanne et à une servovanne qui contrôlent la pression hydraulique dans les actionneurs de direction.

Ce contrat avec Boeing est pour Liebherr une étape de sa stratégie visant à se développer dans le secteur de l’électronique embarquée à travers ses unités d’électronique autonome et ses boîtiers déportés ultra-polyvalents.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(s) aéronautique(s) de maintenance, option cellule et moteur

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.