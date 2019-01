Liebherr lance la production en série de composants imprimés en 3D

Liebherr-Aerospace a lancé la fabrication de composants imprimés en 3D pour Airbus. Suite à l’accord passé avec l'avionneur européen, Liebherr équipera d'abord l'Airbus A350 XWB de supports pour le train d'atterrissage avant.

Liebherr a travaillé en étroite collaboration avec Airbus au cours des dernières années et le développement de la fabrication additive avance rapidement. Ces supports représentent les toutes premières pièces d’un système destiné à Airbus, ayant obtenu la qualification pour impression 3D.



À l'automne 2017, Lindenberg GmbH, centre d’excellence de Liebherr pour les systèmes de commande de vol, les trains d’atterrissage et les boîtes de transmission, a reçu l'autorisation de l'Office fédéral allemand de l'aviation (Luftfahrtbundesamt, LBA) de produire des composants par fabrication additive. Depuis cette date, Liebherr a lancé la production en série par impression de pièces en titane de classe 2 et 3 et les a livrées conformément au formulaire 1 de l'EASA.