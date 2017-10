Liebherr-Aerospace inaugure un nouveau bâtiment à Campsas

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le site de Campsas emploie 170 personnes et dispose désormais de machines d’usinage de dernière génération – y compris en termes de fabrication 3D. Les investissements récents en moyens de production s’élèvent à 3M€. Grace à ces investissements, l’entreprise augmentera de 10% ses heures de production en 2017.

Le site est spécialisé dans l’usinage de pièces aéronautiques de précision comme les roues de turbines et de compresseur ou les corps de vanne haute température. Celles-ci entrent dans la fabrication des systèmes embarqués de conditionnement d’air ou des systèmes de prélèvement d’air moteur, qui font partie des fournitures de Liebherr-Aerospace Toulouse.

L’extension du site de 3 300 m2 représente un investissement de 6,5M€ et permet à l’entreprise d’accueillir dans le futur des nouveaux moyens de production pour répondre à l’augmentation des cadences des programmes aéronautiques de ses clients.

