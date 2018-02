Liebherr-Aerospace fournira les vannes du système de chauffage du H160

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Liebherr fournit par ailleurs les systèmes de commandes de vol, trains d’atterrissage et systèmes d’air pour la plupart des familles d’aéronefs à voilure tournante d’Airbus Helicopters.

Liebherr fournira deux vannes du système de chauffage qui sera installé dans l’hélicoptère pour produire l’air chaud nécessaire à la régulation de la température de la cabine et au désembuage de la verrière de l’hélicoptère.

