Les PZL Orlik seront modernisés par une filiale polonaise d'Airbus

12 PZL-130 Orlik sont concernés par une reconstruction qui sera réalisée par PZL Warszawa-Okęcie, filiale d'Airbus en Pologne.

Plutôt qu'une modernisation, c'est une véritable reconstruction dont feront l'objet les appareils d'entraînement de l'armée de l'air polonaise. Les PZL-130 Orlik bénéficieront ainsi d'une nouvelle voilure, d'un nouvel empennage, d'un fuselage modifié, d'un nouveau turbopropulseur avec une nouvelle hélice, d'un nouveau cockpit ainsi que d'un nouveau câblage électrique.

Modifié de la sorte, les appareils verront leur durée de vie poussée à plus de trente ans. Douze Orlik sont concernés, qui passeront ainsi de la version PZL-130 TC-I à TC-II.

C'est une filiale polonaise d'Airbus, PZL Warszawa-Okęcie, qui se chargera des travaux sur les avions, lesquels se verront équipés d'un moteur Pratt & Whitney PT6A-25C d'une puissance de 559 kW accouplé à une hélice quadripale Hartzell, d'un cockpit de type glass cockpit numérique avec MFD et TAWS (Terrain Aleter & Warning System) ainsi que TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System). En dehors du remplacement de la voilure, de l'empennage, des modifications apportées au fuselage, tout le câblage et les systèlmes électriques, le système d'air conditionné seront remplacés.