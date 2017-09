Les MRJ reprennent les vols

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Selon l'avionneur et le motoriste, l'incident ayant entraîné une extinction d'un des moteurs Pratt & Whitney PW1200G en plein vol sur FTA-2 ne touche pas les autres appareils composant la flotte d'essais en vol, qui ont fait l'objet d'une inspection. FTA-1 et 3 doivent reprendre les vols aujourd'hui même, le 12 septembre.

Jusqu'alors, seul FTA-4 volait depuis le 6 septembre. Mais le reste de la flotte de MRJ, composé de FTA-1, 2 et 3, était temporairement immobilisé au sol, nécessitant une autorisation de retour en vol de la part du bureau de l'aviation civile japonaise. Laquelle a donné son accord au constructeur le 11 septembre, ce qui a permis ce même jour à FTA-3 d'effectuer un vol de trois heures, qualifié "sans incident" par Mitsubishi.

