Les livraisons de jets d'affaires au plus bas

Un avionneur s'en sort brillamment, Cirrus Aircraft, qui a réussi le tour de force de construire et livrer 317 avions de série SR (soit des monomoteurs à moteurs à pistons).

Les livraisons ont dégringolé de de 2 331 appareils en 2015 à 2 241 unités en 2016. Le GAMA a attribué cet état de fait au développement de plusieurs nouveaux jets d'affaires qui ne sont pas encore rentrés sur le marché. "Nous sommes optimistes quant au futur et nous sommes encouragés par le nombre de constructeurs, de sociétés qui investissent dans la recherche et le développement de programmes qui envisagent d'apporter de nouveaux produits sur le marché" a commenté Pete Bunce.

"En 2016, les résultats ont été décevants, bien que nous avons assisté à une éclaircie dans le domaine des turbopropulseurs", a commenté Pete Bunce, président et directeur général du GAMA. Ainsi, les turbopropulseurs sont passés de 557 appareils livrés en 2015 à 576 appareils livrés en 2016, sur base des mêmes avionneurs.

Le GAMA ou association des constructeurs de l'aviation générale vient de livrer ses statistiques de livraisons d'appareils pour l'année 2016. Les nombres sont au plus bas, puisqu'ils sont à hauteur de ceux de l'année 2004.

