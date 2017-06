Les F-35B des Marines maintenus au sol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Joint Program Office et Lockheed Martin ont envoyé des techniciens solutionner le problème de logiciel, de version 2.0.2 , qui présente certaines anomalies. L' ALIS gère les opérations, l'entraînement, la maintenance et la logistique -le stock de pièces nécessaires à l'appareil-. Selon le responsable du 3rd Marine Aircraft Wing , ce problème ne touche que les appareils de cette unité.

La nouvelle est passée inaperçue ou presque, car elle a été annoncée en plein Salon du Bourget , le 22 juin. Les F-35 du corps des Marines , plus précisement ceux de la VMFA-211 , ont été temporairement suspendus de vol en raison de problèmes récurrents avec l' ALIS (acronyme d' Autonomic Logistic Information System Standard ), le système servant entre autres à la maintenance prédictive du chasseur furtif... qui fait encore des siennes.

