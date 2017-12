Les F-35 israéliens prêts pour le combat

Presque un an jour pour jour après la livraison de ses deux premiers F-35, c'est le 6 décembre que la force aérienne israélienne a déclaré sa flotte de F-35I "Adir" prête au combat, après avoir rempli l'IOC (initial operational capability, capacité o

Les deux premiers F-35I sont arrivés en Israël le 12 décembre 2016. Pour le moment, 9 appareils sont en service au sein du 140ème escadron ("Golden Eagle"), basée à Nevatim. Cette déclaration fait suite à une inspection officielle menée sur 5 appareils.

"L'inspection liée à l'IOC a examiné bien plus que la capacité de l'escadron à opérer l'Adir, puisque c'est l'entière force aérienne israélienne qui a été testée. Cette revue s'est effectuée avec différentes unités telles que l'escadron lui-même, maos également le contrôle de la circulation aérienne, la base aérienne de Nevatim et même plus" a commenté le Lt. Col. Yotam, à la tête du 140ème escadron.

Ces avions sont considérés comme étant d'une grande importance stratégique selon les mots du commandant en chef de l'armée de l'air israélienne, le Major Général Amikam Norkin. "Le statut opérationnel de "Adir" ajoute une capacité significative à l'armée de l'air israélienne [...] à un moment où notre corps opère à grande échelle sur une grande variété de fronts et où le Moyen-Orient évolue constament", a t-il commenté, avant d'ajouter qu'il reste "encore des essais à effectuer, une doctrine de combat à développer et beaucoup de choses à apprendre".

L'intégration de l' "Adir" est un des plus grands défis auquel l'armée de l'air israélienne a été confrontée. "80 % de ce que nous faisons reposent sur des éléments que nous avons nous-mêmes appris" a commenté le Lt. Col. Yotam. "Le thème majeur de l'année dernière a été celui de l'apprentissage : pas une journée ne s'est terminée sans débriefing au cours duquel nous avons appris quelque chose de nouveau concernant l'appareil, ses systèmes, sa maintenance...", a t-il ajouté.

Tout au long de l'année 2018, le 140ème escadron devrait recevoir six chasseurs supplémentaires. Le prochain F-35I livré devrait poser ses roues en Israël au cours de l'été prochain.