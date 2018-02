Les essais d'usine sont terminés pour le MiG-35

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Chasseur multirôle de génération 4++, le MiG-35 a été développé sur la base des MiG-29K/KUB et MiG-29M/M2 produits en série.

Le MiG-35 a subi une série d'essais se portant sur l'équipement radio-électronique de bord, les systèmes de navigation et de ciblage, le radar, les moteurs et les équipements annexes. Ce travail a été effectué tout au long de l'année 2017 avec l'assistance des pilotes d'essais du ministère de la défense russe.

